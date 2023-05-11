Семь белгородских сел остались без света после обстрела со стороны ВСУ

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Ряд населенных пунктов Белгородской области подверглись обстрелу со стороны украинской армии, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Как уточнил Гладков, в результате обстрела ВСУ без света остались сельские населенные пункты Ясные Зори, Черемошное, Устинка, Лозовое, Ровенек, Петровка и Соловьевка. Пострадавших нет. В селе Черемошное снарядами повреждена линия электропередачи.

Сейчас на месте работают аварийные и оперативные службы, резюмировал губернатор.

Ранее сообщалось, что украинский беспилотник атаковал Клинцовскую нефтебазу в Брянской области. Пострадавших нет. По словам главы региона Александра Богомаза, в результате сброса боеприпаса частично повреждены бетонное основание и цистерна для хранения нефтепродуктов.

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