12:49Происшествия
Семь белгородских сел остались без света после обстрела со стороны ВСУ
Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ
Ряд населенных пунктов Белгородской области подверглись обстрелу со стороны украинской армии, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
Как уточнил Гладков, в результате обстрела ВСУ без света остались сельские населенные пункты Ясные Зори, Черемошное, Устинка, Лозовое, Ровенек, Петровка и Соловьевка. Пострадавших нет. В селе Черемошное снарядами повреждена линия электропередачи.
Сейчас на месте работают аварийные и оперативные службы, резюмировал губернатор.
Ранее сообщалось, что украинский беспилотник атаковал Клинцовскую нефтебазу в Брянской области. Пострадавших нет. По словам главы региона Александра Богомаза, в результате сброса боеприпаса частично повреждены бетонное основание и цистерна для хранения нефтепродуктов.
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