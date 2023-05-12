Депутат Госдумы Виктор Водолацкий пострадал при обстреле Луганска

Фото: телеграм-канал "Представительство ЛНР в СЦКК / LPR in JCCC"

В результате ракетного обстрела Луганска боевиками ВСУ пострадал депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий. Об этом сообщается в телеграм-канале представительства ЛНР в СЦКК.

По информации РИА Новости, 12 мая парламентарий принимал участие в мероприятиях, посвященных годовщине образования ЛНР.

Виктор Водолацкий является первым заместителем председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

Ранее также сообщалось о том, что в результате обстрела ВСУ по Луганску различные ранения получили шестеро детей. Четверым из них уже оказали необходимую помощь, двое в состоянии средней степени тяжести находятся в больнице.

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что украинские войска нанесли удар по Луганску с целью напугать местных жителей. По его информации, ВСУ открыли огонь по Ленинскому району города.

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