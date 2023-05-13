Удар по Луганску со стороны ВСУ был нанесен ракетами Storm Shadow – МО РФ

Фото: телеграм-канал "МВД ЛНР"

Боевые самолеты воздушных сил Украины нанесли удар по предприятию полимерных изделий "Полипак" и мясоперерабатывающему комбинату "Милам" в Луганске 12 мая. Они применили британские ракеты Storm Shadow, заявило Минобороны РФ в своем телеграм-канале.

По данным ведомства, в результате удара на предприятиях началось возгорание. Помимо этого разрушения получили ближайшие жилые дома. Минобороны РФ подчеркнуло, что также пострадали мирные жители, включая шестерых детей.

"Истребительной авиацией ВКС России наносивший ракетный удар по Луганску самолет Су-24 и прикрывавший его истребитель Миг-29 воздушных сил Украины сбиты", – добавило ведомство.

Ранее представительство ЛНР в СЦКК также заявило, что ВСУ накануне при ракетном ударе по Луганску использовали ракеты Storm Shadow.

12 мая в Луганске произошло два взрыва. После громких хлопков над городом поднялись черные столбы дыма.

По словам врио главы ЛНР Леонида Пасечника, ВСУ нанесли удар по Луганску с целью напугать местных жителей. Украинские бойцы атаковали по Ленинскому району города.

Впоследствии стало известно, что после обстрелов со стороны ВСУ пострадали шестеро детей, травмы также получил думский депутат Виктор Водолацкий.

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