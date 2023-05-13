В ЛНР заявили, что атака по Луганску 12 мая была нанесена ракетами Storm Shadow

Фото: телеграм-канал "Представительство ЛНР в СЦКК / LPR in JCCC"

Вооруженные силы Украины накануне при ракетном ударе по Луганску использовала ракеты Storm Shadow. Об этом сообщается в телеграм-канале представительства ЛНР в СЦКК.

"По уточненной информации, 12 мая 2023 года во время ракетного обстрела города Луганска вооруженные формирования Украины применили две крылатые ракеты Storm Shadow (англо-французского производства) и одну ракету противодействия ПВО ADM-160B MALD (производства США)", – говорится в сообщении.

Ранее поступила информация, что в Луганске произошло два взрыва. После громких хлопков над городом поднялись черные столбы дыма.

По словам врио главы ЛНР Леонида Пасечника, ВСУ нанесли удар по Луганску с целью напугать местных жителей. Украинские бойцы атаковали по Ленинскому району города.

Впоследствии стало известно, что после обстрелов со стороны ВСУ пострадали шестеро детей, травмы также получил думский депутат Виктор Водолацкий.