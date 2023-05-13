10:43Происшествия
В ЛНР заявили, что атака по Луганску 12 мая была нанесена ракетами Storm Shadow
Фото: телеграм-канал "Представительство ЛНР в СЦКК / LPR in JCCC"
Вооруженные силы Украины накануне при ракетном ударе по Луганску использовала ракеты Storm Shadow. Об этом сообщается в телеграм-канале представительства ЛНР в СЦКК.
"По уточненной информации, 12 мая 2023 года во время ракетного обстрела города Луганска вооруженные формирования Украины применили две крылатые ракеты Storm Shadow (англо-французского производства) и одну ракету противодействия ПВО ADM-160B MALD (производства США)", – говорится в сообщении.
Ранее поступила информация, что в Луганске произошло два взрыва. После громких хлопков над городом поднялись черные столбы дыма.
По словам врио главы ЛНР Леонида Пасечника, ВСУ нанесли удар по Луганску с целью напугать местных жителей. Украинские бойцы атаковали по Ленинскому району города.
Впоследствии стало известно, что после обстрелов со стороны ВСУ пострадали шестеро детей, травмы также получил думский депутат Виктор Водолацкий.
Читайте также