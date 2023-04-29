В туалете британского паба нашли секретные документы о подводной лодке HMS Anson – СМИ

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В британском графстве Камбрия, в туалете местного паба нашли секретные документы со сведениями о подводной лодке HMS Anson. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источник.

По словам собеседника газеты, в день обнаружения документов в пабе было большое количество военных. Сами документы лежали на полу в одной из кабинок в туалете, где их мог найти любой желающий.

На документах, в которых рассказывалось о внутреннем устройстве подводной лодки, был обозначен британский гриф секретности.

В начале апреля в Сеть попали секретные документы Пентагона, в которых, помимо прочего, содержались планы НАТО и США по укреплению украинской армии. В Минобороны и Минюсте США в связи с этим были организованы расследования.

ФБР впоследствии задержало подозреваемого в публикации данных. Им оказался военнослужащий ВВС Нацгвардии США Тейшейра. Ему было предъявлено обвинение в несанкционированном хранении и передаче информации о национальной обороне страны.

Позже стало известно о том, что Тейшера, предположительно, публиковал секретную информацию Пентагона еще с февраля 2022 года.

Эксперты рассказали, как утечка секретных данных США повлияла на международную ситуацию