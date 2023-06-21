В США заявили, что спасатели не знают природу шумов в районе поиска батискафа в Атлантике

Фото: OceanGate Company

Несмотря на поиск пропавшего батискафа в районе Атлантики, где были зафиксированы шумы, происхождение данных звуков остается неизвестно, заявил представитель Береговой охраны США, на которого ссылается РИА Новости.

Другой представитель группы спасателей рассказал, что при поисковых работах используются несколько сенсоров, чтобы фиксировать звуки и анализировать их.

Ранее сообщалось, что корпус пропавшего в Атлантике батискафа имел признаки "циклической усталости", из-за чего максимальная глубина его погружения была снижена до трех тысяч метров. Обломки лайнера "Титаник", к которому батискаф спустился, находятся на глубине 3,8 тысячи метров.

Информация о пропаже батискафа "Титан" во время экскурсии к обломкам "Титаника" появилась 19 июня. Американская компания OceanGate Expedition, которой принадлежит батискаф, подтвердила информацию о произошедшем. Отмечалось, что аппарат перестал выходить на связь вместе с экипажем.

В СМИ отмечали, что на борту глубоководного аппарата могли находиться основатель OceanGate Expedition Стоктон Раш, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд, его сын, британский миллиардер Хэмиш Хардинг и французский пилот подводного аппарата Поль-Анри Наржоле.

Позже один из членов экипажа судна вышел на связь 20 июня, им оказался ирландский исследователь Рори Голден. Он заявил, что в порядке и в данный момент все пассажиры батискафа ожидают помощи.

20 июня представитель северо-восточного подразделения Береговой охраны США Джейсон Фредерик отмечал, что воздуха в потерянном судне должно хватить примерно на 40 часов.



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