В США заявили, что запаса воздуха на пропавшем в Атлантике батискафе осталось на 40 часов

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Экипаж глубоководного автономного аппарата "Титан", пропавшего в водах Атлантического океана, сможет находиться под водой еще 40 часов перед тем, как в батискафе закончится воздух. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя северо-восточного подразделения Береговой охраны США Джейсона Фредерика.

"В настоящее время у нас осталось от 40 до 41 часа", – сказал он.

Отмечается, что спасательную операцию по поиску батискафа возглавляет Береговая охрана США, поскольку данная часть Атлантического океана находится в юрисдикции Соединенных Штатов. В поисках также участвуют Канада и Франция.

Сообщения о пропаже батискафа, который используется для погружения к месту крушения пассажирского лайнера "Титаник", появились в СМИ 19 июня. Позже компания из США OceanGate Expedition подтвердила, что ее глубоководный автономный аппарат перестал выходить на связь вместе с экипажем.

OceanGate Expedition проводит подводные экскурсии к месту крушения "Титаника" уже третий год подряд. Стоимость погружения составляет 250 тысяч долларов.

Как указывали в СМИ, на борту судна могли находиться пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд, его сын, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, французский пилот подводного аппарата Поль-Анри Наржоле, главный исполнительный директор и основатель компании OceanGate Expeditions Стоктон Раш.

Один из членов экипажа батискафа вышел на связь 20 июня. Им оказался ирландский исследователь Рори Голден, который подчеркнул, что он в порядке.

Он призвал воздержаться от предположений, кто еще, помимо него, пребывает на борту, и добавил, что вся команда на данный момент сосредоточена на ожидании спасателей.

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