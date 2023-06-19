"Проклятие "Титаника": что известно о пропавшей в Атлантике подлодке с туристами

В Атлантическом океане пропал батискаф, используемый для погружения к обломкам пассажирского лайнера "Титаник". По предварительным данным, в нем находятся пять человек, поисково-спасательная операция продолжается второй день. Подробнее – в материале Москвы 24.

Опасный тур

19 июня западные СМИ со ссылкой на береговую охрану Бостона сообщили о пропаже подводного судна "Титан" – он выполнял экспедиции к месту крушения легендарного "Титаника". Связь с батискафом прервалась примерно через 1 час 45 минут после погружения. В этот же день военные США начали поисково-спасательную операцию, к разыскным мероприятиям подключилась и Канада.

Позже стало известно, что экскурсию организовала компания OceanGate Expeditions. Она проводит экспедицию к обломкам лайнера уже третий год, и спуск обходится туристам в 250 тысяч долларов.

По данным СМИ, на борту "Титана" находятся пять человек, среди которых британский миллиардер Хамиш Хардинг, ирландский дайвер Рори Голден, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман.

Нахождение Хардинга на борту подлодки подтвердил его приемный сын Брайан Зас. Семья Шахзады Давуда тоже сообщила о его пребывании в батискафе.

В свою очередь, Рори Голден 20 июня через социальные сети вышел на связь. Он отметил, что с ним все "в порядке", а "команда на данный момент сосредоточена на ожидании спасателей".



Рори Голден дайвер, один из членов экипажа "Титана" Наши возможности <...> по выходу в интернет ограничены, чтобы сохранить пропускную способность для скоординированных усилий, которые предпринимаются, поэтому, пожалуйста, имейте это в виду.

Он добавил, что экипаж старается сохранять позитивный настрой.

Надежда есть?

Сотрудник береговой охраны в интервью Fox рассказал, что аппарат компании OceanGate Expedition располагает запасами кислорода на 72 часа. По другим данным, батискаф может обеспечивать людей воздухом в течение 96 часов.

Создатель глубоководных аппаратов "Мир-1" и "Мир-2" Анатолий Сагалевич считает, что если субмарина не всплыла на поверхность, то проблема действительно серьезная, сообщает газета "Известия".





Анатолий Сагалевич создатель глубоководных аппаратов "Мир-1" и "Мир-2" Когда исчезает связь и случается что-то серьезное, то первые действия командира аппарата – всплыть на поверхность. Потому что он всплывает, и там есть средства оповещения: радиомаяк, проблесковый огонь, GPS, которые определят, где находится аппарат. Таких оповещений пока не было, поэтому там случилось что-то серьезное.

Бывший замглавы МЧС России Михаил Фалеев в беседе с РИА Новости предположил, что причинами пропажи батискафа могут быть неисправность в системе воздушного балласта. Также судно могло застрять в обломках "Титаника". По его мнению, спасти людей на борту можно путем пристыковки к люку субмарины аналогичного спасательного аппарата, чтобы у экипажа была возможность перейти в безопасную подлодку.

В свою очередь, старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Мухаметов считает, что если батискаф не выплывает на поверхность сам, то спасти людей будет невозможно.

"Самое сложное в этой операции – глубина. Там больше 3,5 километра. На такой глубине, я думаю, уже ничего не получится, спасти никого не удастся, к сожалению", – добавил специалист в разговоре с агентством.

По словам ученого, шанс появится, если аппарат поднимется ближе к поверхности океана. Так военные смогут обнаружить его и направить к нему судно, чтобы скинуть спасательный набор.

"Титаник" проклят, его лучше не беспокоить"

Фото: imago stock&people/ТАСС

Пользователи Сети также следят за судьбой пропавшей субмарины. Многие ждут, что экипаж обнаружат живым.





shawnharrison9922 пользователь YouTube Я искренне надеюсь, что они будут найдены в целости и сохранности. Я не могу придумать худшего способа уйти, застряв на дне океана, зная, что выхода нет.

Другие считают, что обломки "Титаника" – не лучшее место для путешествий, тем более для неподготовленных к погружениям.

"Это не туристическое направление, а могила примерно для тысячи душ, и если вы не состоите в непосредственном родстве с одной из этих душ, то посещение – отвратительное любопытство. Такая глубина не подходит для тех, кто не обучен и не имеет опыта", – написал thecriticiser6280.

Кто-то даже назвал происшествие "проклятием "Титаника".





carlosclara4759 пользователь Сети Во-первых, что заставляет людей погружаться глубоко в океан, чтобы увидеть затонувшее судно? Лучше отправляйтесь в космос. Этот корабль проклят, и его лучше не беспокоить.

"Место упокоения "Титаника" следует классифицировать как морской мемориал. Погружения там должны строго регулироваться и не поощряться. Это место массового захоронения, а не отдыха", – написал пользователь с ником jimmypenrose1401.

Многие также считают, что спускаться к обломкам лайнера можно только в научных целях, но никак не из праздного любопытства.

