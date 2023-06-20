Канада направила корабль и самолет на поиски пропавшего батискафа – СМИ

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Самолет и корабль Kopit Hopson 1752 Береговой охрана Канады присоединились к поиску пропавшего батискафа американской компании OceanGate Expeditions. Об этом сообщает Toronto Star.

По информации издания, поисковую операцию возглавляет Береговая охрана США, так как этот район Атлантического океана находится в их юрисдикции. Они запросили помощь канадской стороны, отмечает Toronto Star.

Ранее сообщалось, что подводный аппарат, используемый для погружения к месту крушения пассажирского лайнера "Титаник", пропал в Атлантическом океане. В связи с произошедшим была начата поисково-спасательная операция.

Позже американская компания OceanGate Expedition подтвердила пропажу ее батискафа в Атлантическом океане. В организации пообещали мобилизовать все усилия, чтобы найти членов экипажа подводного судна.

Затем стало известно, что британский миллиардер Хэмиш Хардинг, владеющий компанией по продаже и эксплуатации авиатехники Action Aviation, был одним из членов экипажа туристического батискафа.

Всего, по информации издания Sky News, на борту батискафа было пять человек, среди них также были французский пилот подводного аппарата Поль-Анри Наржоле и главный исполнительный директор и основатель компании OceanGate Expeditions Стоктон Раш.

OceanGate Expedition подтвердила, что в Атлантике пропал ее батискаф с экипажем