Океанолог рассказал, в каком случае удастся спасти экипаж батискафа в Атлантическом океане

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Спасти экипаж, находящийся внутри туристического батискафа на глубине более 3,5 километра, не удастся, если только сам аппарат не всплывет на поверхность, заявил старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Мухаметов.

"В батискафе есть запас воздуха на четверо суток (96 часов. – Прим. ред.). Оперативно прийти в этот район и погрузиться на другом батискафе – это нереально", – передает слова океанолога РИА Новости.

По его словам, самым сложным моментом в проведении спасательной операции является глубина, на которой находится подводный аппарат. Провести операцию по спасению при таких условиях еще никому не удавалось.

"На такой глубине, я думаю, уже ничего не получится, спасти никого не удастся, к сожалению", – отметил Мухаметов.

Спасти людей возможно только в случае, если батискаф сам поднимется к поверхности океана, что позволит патрульным самолетам обнаружить его и скинуть спасательный набор, резюмировал эксперт.

О пропаже батискафа, который используется для погружения к месту крушения пассажирского лайнера "Титаник", стало известно 19 июня.

Позже компания из США OceanGate Expedition подтвердила, что в Атлантическом океане вместе с экипажем пропал ее батискаф.

Отмечалось, что компания проводит подводные экскурсии к месту крушения "Титаника" уже третий год подряд. Стоимость погружения составляет 250 тысяч долларов.

По данным СМИ, на борту судна могли находиться пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд, его сын, британский миллиардер Хэмиш Хардинг, французский пилот подводного аппарата Поль-Анри Наржоле, главный исполнительный директор и основатель компании OceanGate Expeditions Стоктон Раш.

20 июня один из членов экипажа батискафа вышел на связь. Им оказался ирландский исследователь Рори Голден, который подчеркнул, что он в порядке.

Он призвал воздержаться от предположений, кто еще, помимо него, пребывает на борту, и добавил, что вся команда на данный момент сосредоточена на ожидании спасателей.



СМИ рассказали, кто находится в пропавшем в Атлантическом океане батискафе