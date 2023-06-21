У пропавшего в Атлантике батискафа ранее выявляли признаки "циклической усталости"

Фото: oceangate.com

Корпус пропавшего в Атлантическом океане батискафа "Титан" имел признаки "циклической усталости", из-за чего максимальная глубина его погружения была снижена до 3 тысяч метров. Об этом сообщает NBC со ссылкой на интервью основателя OceanGate Стоктона Раша от 2020 года.

Обломки "Титаника" же, как отмечает издание, находятся на глубине 3,8 тысячи метров.

Несмотря на это, в 2021 году OceanGate объявила о проведении экскурсии к "Титанику" именно на батискафе "Титан". Помимо этого, на сайте компании указано, что этот аппарат предназначен для экскурсий на глубину в 4 тысячи метров.

Сообщения о пропаже батискафа "Титан" во время экскурсии к обломкам "Титаника" появились в СМИ 19 июня. Позже OceanGate Expedition подтвердила, что ее глубоководный автономный аппарат перестал выходить на связь вместе с экипажем.

Как указывали СМИ, на борту судна могли находиться сам Стоктон Раш, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд, его сын, британский миллиардер Хэмиш Хардинг и французский пилот подводного аппарата Поль-Анри Наржоле.

Один из членов экипажа батискафа вышел на связь 20 июня. Им оказался ирландский исследователь Рори Голден, который подчеркнул, что он в порядке.

Поисковая операция пропавшего в Атлантике батискафа охватила почти 26 тысяч "квадратов"