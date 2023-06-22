Пропавший батискаф спроектирован так, чтобы подняться через 24 часа после погружения – СМИ

Фото: Ocean Gate Company

Батискаф "Титан", пропавший в Атлантике при экспедиции к обломкам "Титаника", спроектирован таким образом, чтобы возвращаться на поверхность через 24 часа после погружения. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на интервью CNN с инвестором компании OceanGate Аароном Ньюманом.

Он пояснил, что капсула держится под водой за счет балласта. Устойчивость судна поддерживают тяжелые грузы, которые автоматически освобождаются спустя сутки, чтобы отправить субмарину на поверхность.

Ньюман добавил, что члены экипажа должны были знать, что они могут сбросить балласт, раскачивая батискаф, и использовать пневматический насос для того, чтобы выбить грузы. По его словам, двигатели субмарины питаются от внешней энергосистемы, а внутренняя питает связь и обогреватель.

В свою очередь, ведущий телеканала Discovery Джош Гейтс рассказал, что в 2021 году, когда он совершил пробное погружение на "Титане", он узнал, что есть четыре способа сбросить вес батискафа и вернуть его на поверхность в случае ЧС. Он отметил, что для поднятия судна есть управляемый компьютером сброс веса, система ручного клапана, гидравлическая система и возможность отсоединения от салазок, прикрепленных к подводному аппарату.

Инструктор по выживанию в экстремальных условиях Олег Гегельский рассказал телеканалу "360", есть ли еще шансы спасти людей, находящихся на борту.

По его словам, проблема заключается в том, что батискаф – это маленькая посудина, в которой нет приборов для поиска. В связи с этим надежды на спасение людей остается все меньше, считает он.

"Чтобы определить его точное местоположение, нужно быть максимально приближенным к точке погружения. Там большие глубины, и произошла нештатная ситуация. Батискаф находится не в точке предполагаемого погружения – это главная проблема", – пояснил эксперт.

Он добавил, что для проведения операции по поднятию судна понадобятся средства, специальные суда и время, которого уже нет. Гегельский рассказал, что у глубоководного батискафа толстые стенки, поэтому звук будет сильно глушиться. По его словам, пространства внутри "Титана" очень мало, в связи с чем запасы воздуха на пределе. Как он считает, если люди на борту не смогли себе до сих пор помочь, то их возможности ограниченны.

"На таких глубинах прозрачность воды достаточно низкая. Их не могут найти даже сканами. Чтобы опустить трубы и наблюдать за батискафом, нужно погрузить их очень глубоко, а в 10–15 метрах уже ничего не видно. Даже если глубоководный робот французского судна Atlante их отыщет, то нужно время. Возможно, больше суток", – заключил специалист.

Батискаф "Титан", совершающий туристические поездки к обломкам затонувшего лайнера "Титаник", перестал выходить на связь 19 июня. Компания OceanGate Expedition подтвердила, что глубоководный автономный аппарат принадлежит ей.

В СМИ отмечали, что на борту батискафа могли находиться основатель компании Стоктон Раш, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд, его сын, британский миллиардер Хэмиш Хардинг и французский пилот подводного аппарата Поль-Анри Наржоле.

20 июня ирландский исследователь Рори Голден, один из членов экипажа судна, вышел на связь. Он заявил, что в порядке и в данный момент все пассажиры батискафа ожидают помощи.



Спасательная операция по поиску батискафа "Титан" пока не принесла результатов