Türkiye: в Турции произошел взрыв в жилом здании

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Взрыв прогремел в жилом здании в районе Дарыджа в провинции Коджаэли, которая расположена на северо-западе Турции. Об этом сообщает газета Türkiye.

После взрыва, как утверждает издание, начался пожар. В результате пострадало много людей. На место ЧП выехали пожарные, медики и правоохранители.

В ноябре взрыв прогремел на нефтеперерабатывающем заводе в Турции. О причинах ЧП и возможных пострадавших не сообщалось.

До этого один человек погиб и еще 10 пострадали после утечки газа на одном из заводов в иранской провинции Исфахан. Завод принадлежал элитному подразделению Вооруженных сил Ирана, Корпусу стражей исламской революции.

