Москвичей предупредили о дожде с грозой и ветре в пятницу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В пятницу, 6 августа, жителей столицы ожидают дожди, грозы и сильный ветер. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
По прогнозу синоптиков, в спокойные моменты скорость юго-восточного ветра составит 6–11 метров в секунду, однако при грозе его порывы могут достигать 15 метров в секунду.
Столбики термометров днем покажут 20–22 градуса тепла. Атмосферное давление ожидается около 745 миллиметров ртутного столба.
Отмечается, что дождливая погода сохранится и в ночь на субботу.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в конце этой недели, с 6 по 8 августа, выпадет около 20% месячной нормы осадков. Также синоптик предупредил, что самым дождливым днем этой недели станет пятница.
Также сообщалось, что ливни с грозами, а также ветер с порывами до 20 метров в секунду ожидаются 5 и 6 августа в ряде регионов России, в том числе в Поволжье, в Архангельской, Мурманской, Иркутской областях, а также в республиках Коми, Хакасия, Тува и других.
Синоптик рассказал, вернется ли в Москву аномальная жара
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