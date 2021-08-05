Москвичей предупредили о ливне с грозой в четверг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Москвичей предупредили об ухудшении погоды в четверг, 5 августа.
По словам сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца, вечером ожидается ливень с грозой, а столбики термометров покажут 25 градусов тепла.
"Передовые полчища грозовых туч уже находятся на удалении 150–200 километров и медленно, но верно смещаются в сторону столицы, поэтому во второй половине дня небо постепенно начнет хмуриться, начнутся дожди, местами с грозами", – приводит его слова ТАСС.
Метеоролог сообщил, что дождливая и пасмурная погода сохранится в столичном регионе и в пятницу. Ожидаются обложные дожди, за сутки выпадет 5–10 миллиметров осадков.
"Ночью будет плюс 16–19 градусов, днем в лучшем случае – плюс 20–23 градуса", – добавил Тишковец.
Ранее сообщалось, что ливни с грозами, а также ветер с порывами до 20 метров в секунду ожидаются 5 и 6 августа в ряде регионов России, в том числе в Поволжье, в Архангельской, Мурманской, Иркутской областях, а также в республиках Коми, Хакасия, Тува и других.
Такая же погода ждет Кемеровскую и Иркутскую области, Алтайский и Красноярский край, а также Хакасию, Туву и Приволжский федеральный округ. Причем в последнем непогода не приведет к понижению температуры воздуха: в среднем столбики термометров зафиксируются на отметке +33...+37 градусов, а на территории входящей в его состав Саратовской области – около +40 градусов.
Также из-за выхода так называемых монгольских циклонов дожди и грозы накроют центральные и северные районы Сахалина, юг Амурской области и Хабаровского края, Приморский край, Забайкалье и Бурятию.
Между тем в южных регионах России ожидается сильная жара. На данный момент в Ростовской области температура уже достигает +38 градусов. В Дагестане, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, Ставрополье и Чеченской Республике воздух прогреется до +38...+40 градусов. То же касается и черноморского побережья.
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