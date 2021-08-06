Гидрометцентр объявил желтый уровень опасности в столичном регионе из-за грозы

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В Москве и Подмосковье объявлен желтый уровень погодной опасности из-за грозы и ветра. Такой режим будет действовать до 9 часов вечера пятницы, 6 августа. Об этом сообщает "Агентство "Москва".

"Погода потенциально опасна. Гроза. Ветер", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что при грозе порывы ветра могут достигать до 15 метров в секунду.

Пятница в Москве станет самым дождливым днем на этой неделе. Об этом ранее рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Он также отметил, что с 6 по 8 августа в городе выпадет около 20% месячной нормы осадков.

По прогнозам синоптиков, воздух в столице 6 августа прогреется до 20–22 градуса тепла. Атмосферное давление ожидается около 745 миллиметров ртутного столба. Отмечается, что дождливая погода сохранится и в ночь на субботу.