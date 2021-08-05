Москвичам пообещали последний мощный всплеск тепла

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец предупредил жителей столичного региона о последнем мощном всплеске тепла на предстоящих выходных. Об этом сообщает РИА Новости.

"Гидродинамические расчеты показывают, что предстоящие выходные и первая половина следующей недели станут лебединой песней лета – ожидается последний всплеск мощного тепла, когда в дневные часы воздух еще будет прогреваться до плюс 25–30", – уточнил Тишковец.

По его словам, эти дни станут последними в купальном сезоне этого года.

Третья декада августа будет соответствовать климатической норме. В связи с этим метеорологическая осень наступит уже к 25 августа, когда среднесуточная температура понизится до 15 градусов тепла, подчеркнул Тишковец.

Ранее в Гидрометцентре рассказали, что в Москве и Подмосковье в предстоящие выходные ожидается жаркая погода, температура воздуха поднимется до 30 градусов. Однако, по прогнозам синоптиков, в пятницу ночью и в субботу в столичном регионе ожидаются дожди.

