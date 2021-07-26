Москвичи поделились кадрами пингвина в метро

Пассажиры московского метро выложили в Сеть кадры с пингвином. Он смирно стоял у дверей вагона, потому что был обмотан в мусорный пакет.

За кадром автор видео сообщает, что везет пингвина на рентген. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.