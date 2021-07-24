Болотных черепах обнаружили в парке "Кузьминки-Люблино"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Мосприрода
В Щучьем пруду природно-исторического парка "Кузьминки-Люблино" специалисты Мосприроды обнаружили 10 болотных черепах, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Эти черепахи встречаются сотрудникам и посетителям парка не в первый раз. Животные выбираются на берег после зимовки на дне водоема, чтобы погреться на солнце. Хоть они и являются холоднокровными, однако нуждаются в ультрафиолетовых лучах для выработки витамина D и метаболизма кальция. По словам специалистов, во время солнечных ванн черепах легко сфотографировать, но не рекомендуется ловить, поскольку они могут переносить инфекции.
В разные годы болотные черепахи встречались москвичам в в природно-исторических парках "Тушинский", "Измайлово", "Покровское-Стрешнево", "Москворецкий" и "Царицыно", Битцевском лесу, Серебряном бору, ландшафтном заказнике "Долина реки Сходни в Куркине", в реках Яузе, Чермянке и Строгинской пойме.
Ранее москвичей предостерегли от кормления лосей. Начальник отдела сохранения биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров отметил, что этим летом животные выходят к людям не чаще обычного, однако осенью увидеть их шансы возрастут.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: