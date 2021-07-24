Болотных черепах обнаружили в парке "Кузьминки-Люблино"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Мосприрода

В Щучьем пруду природно-исторического парка "Кузьминки-Люблино" специалисты Мосприроды обнаружили 10 болотных черепах, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Эти черепахи встречаются сотрудникам и посетителям парка не в первый раз. Животные выбираются на берег после зимовки на дне водоема, чтобы погреться на солнце. Хоть они и являются холоднокровными, однако нуждаются в ультрафиолетовых лучах для выработки витамина D и метаболизма кальция. По словам специалистов, во время солнечных ванн черепах легко сфотографировать, но не рекомендуется ловить, поскольку они могут переносить инфекции.

В разные годы болотные черепахи встречались москвичам в в природно-исторических парках "Тушинский", "Измайлово", "Покровское-Стрешнево", "Москворецкий" и "Царицыно", Битцевском лесу, Серебряном бору, ландшафтном заказнике "Долина реки Сходни в Куркине", в реках Яузе, Чермянке и Строгинской пойме.

Ранее москвичей предостерегли от кормления лосей. Начальник отдела сохранения биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров отметил, что этим летом животные выходят к людям не чаще обычного, однако осенью увидеть их шансы возрастут.

