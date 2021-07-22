Московский зоопарк предложил выбрать имя для спасенной в Якутии медведицы

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

В ближайшее время Московский зоопарк запустит голосование на "Активном гражданине" по выбору имени для спасенной в Якутии белой медведицы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора организации Светлану Акулову.

Она напомнила, что Московский зоопарк не впервые становится площадкой по спасению животных. Ранее помощь оказали леопарду Эльбрусу, белому медведю Николаю, медведице Хатанге. У новой гостьи имени пока нет, его предстоит выбрать общими усилиями. Голосование на "Активном гражданине" продлится месяц.

Акулова добавила, что киперы хотели бы назвать медведицу Томпа в честь района, где ее обнаружили.

По словам директора Московского зоопарка, животное чувствует себя хорошо, любит мясо, рыбу, фрукты, особенно груши.

Акулова выразила предположение, что люди держали медвежонка во дворе, так как зверь очень умный и хорошо реагирует на женский голос.

"После наблюдения ветеринаров и киперов, когда они уже скажут, что медведица готова, то тогда будет принято решение о ее дальнейшем устройстве. Для Московского зоопарка важно, чтобы животное жило полноценной жизнью", – рассказала она о перспективах животного.

11 мая в районе поселка Джебарики-Хая Томпонского района Якутии была обнаружена истощенная белая медведица, которая в поисках пищи и воды вышла к людям. Спустя несколько дней ее попутным самолетом военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России отправили в Москву на срочную реабилитацию.

