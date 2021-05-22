Спасенную в Якутии белую медведицу отправили на реабилитацию в Москву

Фото: facebook.com/rgoclub
Белую медведицу, найденную в Якутии в истощенном состоянии, отправили в Москву на срочную реабилитацию. Животное перевезли попутным самолетом военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России. Об этом сообщается на сайте Русского географического общества (РГО).
"Это стало возможным благодаря совместным усилиям ученых-экологов Якутии, РГО, Минобороны России и специалистов Московского зоопарка", – говорится в сообщении.
В организации отметили, что животное обнаружили 11 мая, когда оно в поисках пищи и воды вышло к людям. Медведицу нашли в районе поселка Джебарики-Хая Томпонского района Якутии.
"Так далеко от зоны естественного обитания белый медведь зашел впервые. Бывали случаи, когда они добирались до Магадана. Но сейчас медведица продвинулась в глубь материка почти на тысячу километров", – рассказал старший научный сотрудник Института биологических проблем криолитозоны Сибирского отделения РАН Егор Кириллин.
Сразу после этого медведицу доставили в зоопарк "Орто-Дойду". Обследование показало, что зверь имеет проблемы с пищеварением, дефицит массы тела, также у него отсутствует один клык. В результате было принято решение отправить животное на реабилитацию в столичный зоопарк.
Ранее жителям столицы предложили выбрать имя для спасенной медведицы, которую недавно доставили в Московский зоопарк.
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