Московский орнитолог спас двух птенцов синицы

В Москве орнитолог спас двух птенцов синицы. Птицы еще слишком малы и их нужно кормить постоянно, так что приходится всюду брать их с собой. Как только они окрепнут, их выпустят на свободу. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.