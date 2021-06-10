Мосприрода проведет "утиную перепись" в парках столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Специалисты Мосприроды посчитают количество водоплавающих птиц в столичных водоемах. Об этом сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды города.
В ведомстве уточнили, что "Летняя утиная перепись – 2021" стартует 20 июня и продлится до конца лета. Орнитологов интересует информация о месте обитания птиц, их поле и возрасте, а также о количестве птенцов.
"Конечно, утки не умеют заполнять анкеты, и их бесполезно спрашивать о составе семьи. Поэтому специалисты на маршрутах вдоль водоемов считают и записывают виды водоплавающих, пол, количество птенцов и их возраст, который нетрудно определить по их внешнему виду", – рассказали в пресс-службе.
В департаменте сообщили, что в прошлом году у живущих в столичных водоемах крякв появилось 732 утенка в 126 выводках. Всего в природных парках города все водоплавающие птицы вывели 861 птенца.
Ранее специалисты Мосприроды заметили редких водоплавающих птиц на реке Яузе. В ведомстве пояснили, что чирок-свистунок, шилохвость, свиязь и кряква-блондинка, которых удалось увидеть, в Москве встречаются крайне редко.
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