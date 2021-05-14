В Центр воспроизводства столичного зоопарка привезли дух эму

Фото: vk.com/moscow_zoo

В Центр воспроизводства редких видов животных доставили двух эму. Это самая большая птица после африканского страуса, говорится в Instagram Московского зоопарка.

Птиц поселили на территории отдела копытных. Отмечается, что другие животные отнеслись к новым обитателям без агрессии, а с местной лошадью Пржвальского даже прошли импровизированные скачки. Скорости их бега сопоставимы: 50 километров в час у эму против 70 километров в час у непарнокопытного.

Ранее в столичный зоопарк на реабилитацию доставили белую медведицу. Ее спасли с острова Большевик Красноярского края. Животное не умело охотиться, его кормили местные рабочие. Обычно такие случаи в дикой природе заканчиваются плохо.

