Ученые выяснили, как голуби спасаются от хищников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Британские ученые опровергли теорию эгоистического стада, согласно которой при нападении хищника голуби действуют исключительно в своих интересах. Оказалось, что в случае угрозы они кооперируются, сообщает "Газета.ру".
Для этого исследователи использовали робота-сапсана, предназначенного для отпугивания птиц на аэродромах. Они заметили, что при приближении псевдохищника почтовые голуби собирались в ряды и выравнивались по направлению атаки, а не стремились слететься ближе к центру стаи, подставляя под удар своих соседей. Это, по мнению ученых, увеличивало их шансы на успешный отход без жертв.
Они уточняют, что теория "эгоистичного стада" предполагает, что хотя бы одна жертва будет съедена, однако так происходит далеко не всегда. "Это дает возможность для эволюции поведенческих механизмов, которые способствуют спасению коллектива в целом. Мы считаем, что наше открытие показывает их важность во многих спасающихся бегством группах – от стай животных до косяков рыб", – заключил один из авторов исследования Дэниел Сэнкли.
Ранее сообщалось, что на острове Борнео в Индонезии обнаружили чернобровую тимелию – редчайшую птицу, которую в последний раз наблюдали в природе в 1840-х годах. Ее поймали и сфотографировали жители острова. Теперь орнитологи планируют путешествие на Борнео с целью установить численность популяции этого вида и выяснить, нуждается ли он в защите.
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