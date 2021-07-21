В Московском зоопарке родился детеныш карманных кенгуру

Фото: пресс-служба Московского зоопарка

В Московском зоопарке на свет появился детеныш щетинохвостых бетонгов. Это очень редкий вид кенгуру, занесенный в Международную Красную книгу и находящийся под угрозой исчезновения, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Согласно оценкам зоологов, численность щетинохвостых бетонгов в дикой природе не превышает шести тысяч особей.

Как рассказала гендиректор Московского зоосада Светлана Акулова, разные зоопарки и питомники во всем мире создают резервную популяцию этих зверьков, а затем переселяют их в дикую природу.

По ее словам, 10 лет назад Московский зоопарк стал участником международной программы по сохранению и разведению этих животных в неволе.

"В этом году семейство карманных кенгуру пополнилось. Малыш появился на свет еще весной, но первые три месяца провел в сумке матери. Новорожденного размером с горошинку было очень трудно заметить. Только сейчас он покинул родительское убежище и начал самостоятельно изучать окружающий его мир", – приводятся в материале слова Акуловой.



Миниатюрные кенгуру обитают в павильоне "Ночной мир". В столичном зоопарке представлено восемь особей, включая новорожденного.

В природе этих зверьков можно встретить в эвкалиптовых рощах и на равнинах Западной Австралии.

Ранее в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка под Волоколамском вылупился птенец даурского журавля. Данный вид занесен в Международную Красную книгу и в Красную книгу России. Орнитологи считают, что в дикой природе насчитывается порядка шести с половиной тысяч даурских журавлей, из которых примерно 600 особей гнездятся на территории нашей страны. Отмечалось, что вид включен в международную программу "Сохранение журавлей Евразии" как находящийся под угрозой исчезновения.

