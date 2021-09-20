В Буэнос-Айресе открылся чемпионат мира по танго

Танцоры танго снова вышли на большую сцену. В Буэнос-Айресе открылся фестиваль и чемпионат мира по этому "танцу страсти". Начали с отборочного тура в категории салонное танго.

Всего для участия зарегистрировались более 400 пар из 25 стран, в том числе и из России. А финал, который состоится 25 сентября, впервые пройдет под открытым небом.

В прошлом году из-за пандемии коронавируса соревнования прошли полностью в онлайн-формате. Сейчас кое-какие ограничения сохранили, но танцорам разрешили выступать без масок. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.