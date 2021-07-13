Захарова прокомментировала убийство президента Гаити

11:38
Фото: AP Photo/Joseph Odelyn
Россия следит за ситуацией в Гаити, президента которого убили на прошлой неделе. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По данным CNN, к преступлению имеют отношение информаторы ФБР и DEA (американского агентства по борьбе с наркотиками).
"Я получаю за последние несколько дней по сводкам эти материалы. И вырисовывается картина в принципе ужасающая для наших западных партнеров, причем не только для Соединенных Штатов Америки, а в принципе для коллективного Запада", – приводит слова Захаровой РИА Новости.
Она отметила, что Вашингтон выслал в Гаити свою делегацию. Это решение также связано с сообщениями о возможной причастности американской частной военной компании к происшествию. Захарова подчеркнула, что ситуация является беспрецедентной.
"С одной стороны, хочется с иронией задать вопрос, где санкции, где заявления G7 относительно случившегося. Но на самом деле, в общем, это еще одна история, которая изобличает или разоблачает все то, что говорят наши западные партнеры, обвиняя в том числе нашу страну в том, что она не совершала, и при этом в закулисье творят совершенно беспрецедентные вещи", – заключила Захарова.
Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения 7 июля.
Спустя некоторое время вдова лидера страны Мартин Моиз впервые после убийства мужа сообщила, что ее супруга убили за попытки осуществить ряд проектов в Гаити, в частности провести референдум и выборы.
Позднее был задержан один из предполагаемых разработчиков плана убийства.
Полиция задержала предполагаемых убийц президента Гаити
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