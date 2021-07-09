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В мире

09 июля, 22:05

Убийцы президента Гаити назвали имя руководившего ими иностранца – СМИ

происшествия за рубежом

Фото: AP Photo/Joseph Odelyn

Граждане США, задержанные по делу об убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза, заявили, что готовились к нападению в течение месяца, а руководил ими иностранец, которого они знали под именем Майк. Об этом сообщает The New York Times.

Как объяснили двое задержанных – Джеймс Солаж и Жозеф Венсан, которые утверждают, что являлись лишь переводчиками – в момент убийства их не было в комнате главы государства.

Как выяснила газета, Солаж раньше работал в охране посольства Канады на Гаити. Между тем, сведений о Венсане практически нет, однако именно он рассказал о неком Майке, который был организатором преступления. По его словам, работу переводчиком при напавшей на Моиза группе он нашел через интернет.

О гибели президента Гаити Жовенеля Моиза стало известно в среду, 7 июля.Отряд наемников ворвался в его резиденцию и открыл огонь.

В результате на Гаити объявили военное положение, а в столице закрыли международный аэропорт.

Позже двое задержанных по делу об убийстве Моиза, которые оказались гражданами США гаитянского происхождения, признались, что выступали в роли переводчиков, и заявили, что наемники должны были арестовать президента по ордеру следственного судьи, а не убивать его.

Полиция задержала предполагаемых убийц президента Гаити

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