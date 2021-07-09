Захарова заявила, что Россия следит за ходом расследования убийства президента Гаити

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Россия следит за ходом расследования убийства президента Гаити Жовенеля Моиза. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы продолжаем следить за ходом расследования наглого, демонстративного убийства президента Гаити, которое, как мы уже говорили, является в первую очередь следствием внутренней нестабильности в этой стране", – приводит слова дипломата ТАСС.

Ранее Захарова сообщила, что в РФ обеспокоены тем фактом, что минимум двое подозреваемых в убийстве президента Гаити имеют гражданство США. Она уточнила, что подобное может указывать на использование внутреннего конфликта внешними силами в собственных интересах.

Дипломат заявила, что в России рассчитывают на установление не только исполнителей, но также заказчиков и вероятных пособников преступления.

О гибели президента Гаити Жовенеля Моиза стало известно в среду, 7 июля. Неизвестные ворвались в его резиденцию и открыли огонь.

В результате на Гаити объявили военное положение. Соответствующее заявление сделал исполняющий обязанности премьер-министра страны Клод Жозеф. Кроме того, в столице страны был закрыт международный аэропорт.

Позднее власти страны рассказали, что отряд убивших президента Гаити наемников состоял из 26 человек.

