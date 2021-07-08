Полиция Гаити ликвидировала четырех подозреваемых в убийстве президента

Фото: AP Photo/Joseph Odelyn

Представители правоохранительных органов Гаити провели спецоперацию, во время которой ликвидировали четверых подозреваемых в убийстве президента страны Жовенеля Моиза. Об этом сообщил на пресс-конференции глава гаитянской полиции Леон Шарль.

"Четверо из них (подозреваемых. – Прим. ред.) были убиты, двое были задержаны", – уточнил специалист, передает сайт "Комсомольской правды".

Шарль также добавил, что полицейские сумели освободить троих коллег. Ранее злоумышленники, вооруженные автоматами, взяли их в заложники.

О гибели президента Гаити Жовенеля Моиза стало известно накануне. Неизвестные ворвались в его резиденцию и открыли огонь. Смертельное ранение получил не только глава государства, но и его жена.

В результате на Гаити было объявлено военное положение. Соответствующее заявление сделал исполняющий обязанности премьер-министра страны Клод Жозеф. Кроме того, в столице страны был закрыт международный аэропорт.