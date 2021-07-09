Отряд убивших президента Гаити наемников состоял из 26 человек – власти страны

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Отряд наемников, совершивших убийство президента Гаити Жовенеля Моиза, состоял из 26 человек, заявил министр по делам голосования и межпартийных отношений Матиас Пьер. Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме того, по данным местных СМИ, что число ликвидированных предполагаемых убийц возросло до семи.

О гибели президента Гаити Жовенеля Моиза стало известно в среду, 7 июля. Неизвестные ворвались в его резиденцию и открыли огонь.

В результате на Гаити объявили военное положение. Соответствующее заявление сделал исполняющий обязанности премьер-министра страны Клод Жозеф. Кроме того, в столице страны был закрыт международный аэропорт.