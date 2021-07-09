Задержанные граждане США назвали цель нападения на президента Гаити

Фото: AP Photo/Joseph Odelyn

Задержанные на Гаити по делу об убийстве лидера страны Жовенеля Моиза граждане США сообщили, что наемники не должны были ликвидировать президента. Об этом сообщает издание Nouvelliste со ссылкой на судью, участвовавшего в следствии.

В материале уточняется, что двое задержанных – Джеймс Солаж и Жозеф Венсан – граждане Соединенных Штатов гаитянского происхождения. Они заявили, что выступали в роли переводчиков.

"Целью наемников было арестовать президента Моиза по ордеру следственного судьи, а не убивать его", – рассказал судья Клеман Ноэль.

По словам судьи, Солаж прибыл в республику месяц назад, в то время как наемники – три месяца назад.

Во время обысков в машинах злоумышленников нашли огнестрельное оружие и наличные доллары США, а также сервер камеры видеонаблюдения, которая находилась в доме Моиза, и чековую книжку его жены.

О гибели президента Гаити Жовенеля Моиза стало известно в среду, 7 июля. Неизвестные ворвались в его резиденцию и открыли огонь.

В результате на Гаити объявили военное положение. Соответствующее заявление сделал исполняющий обязанности премьер-министра страны Клод Жозеф. Кроме того, в столице страны был закрыт международный аэропорт.

Позднее власти страны рассказали, что отряд убивших президента Гаити наемников состоял из 26 человек.

