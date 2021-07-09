Полиция Гаити задержала подозреваемых в убийстве президента в представительстве Тайваня

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Фото: AP Photo/Matias Delacroix
Сотрудники полиции Гаити задержали на территории представительства Тайваня в Порт-о-Пренсе 11 человек, которых подозревают в убийстве президента Жовенеля Моиза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу представительства.
"Полиция начала операцию в 16:00 [23:00 четверга мск] и задержала 11 подозреваемых", – говорится в сообщении.
Сотрудники представительства уточнили, что в четверг утром им поступила информация о том, что полицейским нужно проникнуть на территорию дипмиссии для преследования подозреваемых в совершении преступления. Сотрудники представительства согласились.
Отмечается, что операция прошла по плану, подозреваемых забрали на допрос.
Министр национальной обороны южноамериканской республики Диего Молано ранее сообщил, что к убийству президента Гаити Жовенеля Моиза могут быть причастны бывшие военнослужащие Колумбии.
Накануне министр по делам голосования и межпартийных отношений Гаити Матиас Пьер сообщил, что отряд наемников, совершивших убийство главы государства, состоял из 28 человек. Двое из них – американцы, остальные 26 – граждане Колумбии.
О гибели президента Гаити Жовенеля Моиза стало известно в среду, 7 июля. Неизвестные ворвались в его резиденцию и открыли огонь. В республике объявили военное положение. В столице страны закрыли международный аэропорт.
Полиция задержала предполагаемых убийц президента Гаити
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