В Колумбии рассказали о предполагаемых убийцах президента Гаити

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К убийству президента Гаити Жовенеля Моиза могут быть причастны бывшие военнослужащие Колумбии. Такое заявление сделал министр национальной обороны южноамериканской республики Диего Молано.

"Предварительная информация говорит о том, что это граждане Колумбии, отставные служащие Национальной армии", – сказал он в обращении, опубликованном в Twitter.

Молано также заявил, что колумбийские власти распорядились оказать содействие в расследовании данного преступления.

Накануне министр по делам голосования и межпартийных отношений Гаити Матиас Пьер сообщил, что отряд наемников, совершивших убийство главы государства, состоял из 28 человек. Двое из них – американцы, остальные 26 – граждане Колумбии.

О гибели президента Гаити Жовенеля Моиза стало известно в среду, 7 июля. Неизвестные ворвались в его резиденцию и открыли огонь. В республике объявили военное положение. В столице страны закрыли международный аэропорт.