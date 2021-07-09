В РФ обеспокоены, что у подозреваемых в убийстве президента Гаити гражданство США – МИД

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Минимум двое подозреваемых в убийстве президента Гаити имеют гражданство США, что указывает на использование внутреннего конфликта внешними силами в собственных интересах. Подобное вызывает обеспокоенность России. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Эта информация вызывает нашу серьезную обеспокоенность, она указывает на то, что в очередной раз сугубо внутренний конфликт пытаются использовать в своих узкокорыстных интересах внешние силы", – приводит слова Захаровой РИА Новости.

Само убийство дипломат назвала наглым и демонстративным, выразив надежду, что удастся установить не только исполнителей, но и заказчиков преступления.

О гибели президента Гаити Жовенеля Моиза стало известно в среду, 7 июля. Неизвестные ворвались в его резиденцию и открыли огонь.

В результате на Гаити объявили военное положение. Соответствующее заявление сделал исполняющий обязанности премьер-министра страны Клод Жозеф. Кроме того, в столице страны был закрыт международный аэропорт.

Позднее власти страны рассказали, что отряд убивших президента Гаити наемников состоял из 26 человек.

