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04:25

Полиция задержала предполагаемого организатора убийства президента Гаити – СМИ

происшествия за рубежом

Фото: twitter.com/moisejovenel

Один из предполагаемых разработчиков плана убийства президента Гаити Жовенеля Моиза задержан, сообщает издание Acento со ссылкой на генерального директора нацполиции республики Леона Шарля.

"Когда наступление бандитов было остановлено, первым, кому они позвонили, был Эммануэль Санон. Сейчас он находится под стражей", – сказал Шарль.

Уточняется, что Санон поддерживал контакты с венесуэльскими компаниями, территориально находящимися в США и специализирующимися на безопасности. Гендиректор национальной полиции также сообщил, что Санон является гражданином Гаити. Помимо этого, Шарль отметил, что убийство было совершено по политическим мотивам.

Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения 7 июля.

Спустя некоторое время вдова лидера страны Мартин Моиз впервые после убийства мужа сделала заявление. По словам Моиз, ее супруга убили за попытки осуществить ряд проектов в Гаити, в частности, провести референдум и выборы.

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