Вдова президента Гаити впервые после убийства сделала заявление

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Вдова президента Гаити Жовенеля Моиза Мартин впервые после убийства мужа сделала заявление.

"Наемники убили президента, другие наемники хотят погубить его мечту и его видение страны", – произнесла Мартин Моиз в звукозаписи, опубликованной в Twitter.

По словам Моиз, ее супруга убили за попытки осуществить ряд проектов в Гаити, в частности, провести референдум и выборы.

О гибели президента Гаити Жовенеля Моиза сообщили 7 июля. Неизвестные ворвались в его резиденцию и открыли огонь. Отряд наемников, совершивших убийство, состоял из 26 человек. Помимо самого Моиза, была ранена и первая леди страны.

Ранее стало известно, что временным президентом Гаити назначен председатель сената страны Джозеф Ламберт. Отмечается, что соответствующую резолюцию приняли абсолютным большинством голосов 9 июля.

