Власти Гаити попросили США направить в страну войска – СМИ

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Правительство Гаити обратилось к Соединенным Штатам с просьбой ввести в страну армию для защиты ключевой инфраструктуры. Об этом со ссылкой на министра по делам голосования и межпартийных отношений Матиаса Пьера сообщает газета The New York Times.

Он отметил, что запрос о вводе войск сделан после обещаний американского лидера Джо Байдена и госсекретаря США Энтони Блинкена оказать Гаити помощь после убийства президента этой страны. Местные власти опасаются, что беспорядки могут только усугубить и без того сложную ситуацию.

Ранее сообщалось, что граждане США, задержанные по делу об убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза, заявили, что готовились к нападению в течение месяца, а руководил ими иностранец, которого они знали под именем Майк. Как объяснили двое задержанных – Джеймс Солаж и Жозеф Венсан, которые утверждают, что являлись лишь переводчиками – в момент убийства их не было в комнате главы государства.

О гибели президента Гаити Жовенеля Моиза стало известно в среду, 7 июля. Отряд наемников ворвался в его резиденцию и открыл огонь. В результате в стране объявили военное положение, а в столице закрыли международный аэропорт.