Временным президентом Гаити стал спикер сената республики – СМИ

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Фото: facebook.com/JosephLambertHT
Временным президентом Гаити назначен председатель сената страны Жозеф Ламбера. Об этом сообщает местный новостной портал Juno7.
Отмечается, что соответствующую резолюцию приняли абсолютным большинством голосов в пятницу, 9 июля.
"Джозеф Ламберт, избранный народом в качестве сенатора республики, выбран своими коллегами для выполнения функций временного президента Республики Гаити", – говорится в документе.
Также сообщается, что в ближайшее время Ламберт принесет конституционную присягу в парламенте. Согласно конституции Гаити, для избрания временного главы государства парламент должен собраться не позднее чем через 60 дней после того, как прошлый президент прекратил выполнять свои обязанности.
В среду, 7 июля, стало известно о гибели президента Гаити Жовенеля Моиза. Отряд наемников ворвался в его резиденцию и открыл огонь. В результате в стране объявили военное положение, а в столице закрыли международный аэропорт.
Ранее сообщалось, что граждане США, задержанные по делу об убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза, заявили, что готовились к нападению в течение месяца, а руководил ими иностранец, которого они знали под именем Майк. Как объяснили двое задержанных – Джеймс Солаж и Жозеф Венсан, которые утверждают, что являлись лишь переводчиками – в момент убийства их не было в комнате главы государства.
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