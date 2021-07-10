США не планируют отправлять в Гаити войска – СМИ

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Соединенные Штаты пока не собираются направлять военную помощь в Гаити. Об этом сообщает издание Le Nouvelliste со ссылкой на источник в Госдепе.

Уточняется, что США поддерживают регулярные контакты с гаитянскими властями для обсуждения возможной помощи, которую может оказать Вашингтон, однако на данном этапе речи об отправке военных не идет.

Ранее правительство Гаити обратилось к Соединенным Штатам с просьбой ввести в страну армию для защиты ключевой инфраструктуры.

Как отмечал министр по делам голосования и межпартийных отношений островного государства Матиас Пьер, запрос о вводе войск был сделан после обещаний американского лидера Джо Байдена и госсекретаря США Энтони Блинкена оказать стране помощь после убийства президента этой страны.

О гибели президента Гаити Жовенеля Моиза стало известно в среду, 7 июля. Отряд наемников ворвался в его резиденцию и открыл огонь. В результате в стране объявили военное положение, а в столице закрыли международный аэропорт.

