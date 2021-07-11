Госдеп США направит делегацию для урегулирования политического кризиса в Гаити

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Фото: AP Photo/Joseph Odelyn
Госдепартамент США 11 июля решил направить в республику Гаити большую делегацию для урегулирования политического кризиса, который возник в стране после убийства президента Жовенеля Моиза. Об этом сообщает новостной портал Juno7.
В числе участников делегации в Гаити отправятся директор Совета нацбезопасности США по делам Западного полушария Хуан Гонсалес и исполняющая обязанности заместителя помощника госсекретаря по Западному полушарию Лаура Лохман.
В планы делегации входят встречи с исполняющим обязанности премьер-министра Гаити Клодом Жозефом, назначенным на должность премьера страны при Моизе Ариэлем Генри, а также с Жозефом Ламбером, который был объявлен временным президентом республики верхней палатой парламента.
Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения 7 июля.
Ранее вдова лидера страны Мартин Моиз впервые после убийства мужа сделала заявление. По словам Моиз, ее супруга убили за попытки осуществить ряд проектов в Гаити, в частности, провести референдум и выборы.
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