Жители Флориды засняли небо после запуска корабля Crew Dragon

Жители Флориды засняли ночное небо после запуска корабля Crew Dragon компании SpaceX. Корабль летел на огромной скорости, пронзая небо.

Тем временем Илон Маск поделился первыми новостями. Он пообщался с экипажем и рассказал, что все участники полета чувствуют себя хорошо.

Ранее предприниматель отправил в космос первый в истории полностью непрофессиональный экипаж. Ему предстоит трехдневная миссия. При этом полет намечен дальше МКС, из-за чего такое космическое путешествие считается довольно опасным. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.