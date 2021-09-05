Фанаты "Спартака" и "Зенита" устроили драку в Твери

В Твери после матча национальной лиги подрались фанаты "Зенита" и "Спартака". Казалось бы, причем там "Спартак", ведь их команда не играла. Оказалось, что группа крепких парней приехала в город специально для того, чтобы устроить потасовку.

Били даже лежачих. По официальным данным, есть один пострадавший. Но, судя по кадрам, раненых было больше. В полицию доставлены 11 человек. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.