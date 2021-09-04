Жителей Москвы предупредили о сильном ветре и ухудшении погоды

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Жителям Москвы рассказали об усилении ветра и опасной погоде в столице в субботу, 4 сентября. Об этом сообщили в телеграм-канале комплекса городского хозяйства города.

"По прогнозам синоптиков, сегодня до 21:00 в столице ожидается сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду", – указано в публикации.

Горожан попросили не укрываться под деревьями и шаткими конструкциями, а также не размещать под ними автомобили.

По прогнозу портала "Метеоновости", 4 сентября температура воздуха в Москве будет держаться на уровне 10-12 градусов тепла, в Подмосковье – 8-13 градусов. Кроме того, местами пройдет кратковременный дождь.

Как рассказали в столичном метеобюро, в Москве за последние сутки выпало почти 20% от месячной нормы осадков – для сентября она составляет 65 миллиметров.