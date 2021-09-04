Почти 20% месячной нормы осадков выпало за неполные сутки в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
В Москве за неполные сутки выпало почти 20% месячной нормы осадков, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на метеобюро города.
По словам синоптиков, дожди, обрушившиеся на город накануне вечером, пополнили сентябрьскую копилку осадков сразу на 12 миллиметров. При этом месячная норма осадков для сентября в Москве составляет 65 миллиметров.
Температура воздуха ночью опускалась до 6,7 градуса тепла. Ожидается, что в субботу в столице тоже будет прохладно – максимальная температура не превысит 11–13 градусов. Периодически возможны небольшой дождь и порывы ветра до 15 метров в секунду.
Накануне штатный метеоролог телеканала Москва 24 Никита Поповнин призвал москвичей не ждать потепления. По его словам, в ближайшую неделю бабье лето в столице не наступит, однако он не исключил, что позже погода все же может улучшиться.
В пятницу бригады Мосводостока приступили к дежурству на улицах столицы из-за непогоды. Всего на дороги вышли 300 бригад и около 290 единиц спецтехники. Жителям рекомендовали сообщать об обнаружении скоплений воды в управы районов или префектуры округов.
Дождь, ветер и низкое давление ожидаются в Москве в выходные
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