Москвичам рассказали о погоде в субботу

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В субботу, 4 сентября, столичный регион будет находиться в тыловой части циклона. Температура воздуха в Москве составит 10–12 градусов тепла, в Подмосковье – 8–13 градусов. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

По прогнозам синоптиков, ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет кратковременный дождь.

"Ветер западный – 5–10 метров в секунду, местами – с порывами до 12–15 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 742 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 70%", – говорится в сообщении.

Накануне штатный метеоролог телеканала Москва 24 Никита Поповнин призвал москвичей не ждать потепления. По его словам, в ближайшую неделю бабье лето в столице не наступит, однако он не исключил, что позже погода все же может улучшиться.

В пятницу, 3 сентября, бригады ГУП "Мосводосток" приступили к дежурству на улицах столицы из-за непогоды. Всего на дороги вышли 300 бригад и около 290 единиц спецтехники. Жителям рекомендовали сообщать об обнаружении скоплений воды в управы районов или префектуры округов.