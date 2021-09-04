СК начал проверку после гибели двух человек при пожаре в квартире в Подмосковье

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Доследственная проверка организована в Одинцове по факту гибели двух человек при пожаре, сообщает Агентство "Москва".

Возгорание произошло 4 сентября в одной из квартир многоквартирного дома в деревне Улитино. Соседи, почувствовав запах дыма, вызвали экстренные службы. Когда очаг возгорания локализовали, спасатели обнаружили тела двух человек – 49-летней женщины и 8-летнего ребенка.

Предварительная причина пожара – возгорание электроматраса. В настоящее время проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий с целью установления причин и обстоятельств произошедшего.

Ранее крупный пожар произошел возле одного из складов в воинской части в Казахстане. Официальный представитель МЧС республики Талгат Уали рассказал, что на складе хранилось более 500 тонн тротила.

По последним данным, погибли девять человек, пострадали 60. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.

До этого в Петербурге загорелось нежилое заброшенное общежитие. Предварительной причиной пожара стал загоревшийся мусор, площадь возгорания составила 30 квадратных метров.