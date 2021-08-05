Автор видео с детьми на качелях на фоне пожара в Петербурге сделал его, вспомнив мем

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Автор видеоролика, на котором дети качаются на качелях на фоне горящего здания в Санкт-Петербурге, снял его, вспомнив мем с девочкой-катастрофой. Об этом сообщает РИА Новости

4 августа в Петербурге загорелось нежилое заброшенное общежитие. Предварительной причиной пожара стал загоревшийся мусор, площадь возгорания составила 30 квадратных метров.

"Я работаю недалеко от двора, где загорелось нежилое здание на Стачек. Увидев пожар, я стал снимать все на камеру, вдруг вижу: двое детей качаются как ни в чем не бывало на качелях, а их мама стоит рядом. Я сразу вспомнил похожую картинку из интернета "Девочка-катастрофа", – рассказал автор.

Оригинальное фото с девочкой-катастрофой было сделано в 2005 году во время тренировочного тушения здания в Северной Каролине. На снимке маленькая девочка с хитрым выражением лица смотрит в камеру на фоне пожара.

Ранее пожар произошел в строящемся здании в центре Москвы днем 5 августа. Сообщалось, что на улице Земляной Вал, дом 37, корпус 1, загорелись деревянные настилы на третьем этаже строения. Общая площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

Позже главное управление МЧС России по Москве сообщило о ликвидации пожара.