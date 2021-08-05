Автор видео с детьми на качелях на фоне пожара в Петербурге сделал его, вспомнив мем

16:58
4 августа в Петербурге загорелось нежилое заброшенное общежитие. Предварительной причиной пожара стал загоревшийся мусор, площадь возгорания составила 30 квадратных метров.
"Я работаю недалеко от двора, где загорелось нежилое здание на Стачек. Увидев пожар, я стал снимать все на камеру, вдруг вижу: двое детей качаются как ни в чем не бывало на качелях, а их мама стоит рядом. Я сразу вспомнил похожую картинку из интернета "Девочка-катастрофа", – рассказал автор.
Оригинальное фото с девочкой-катастрофой было сделано в 2005 году во время тренировочного тушения здания в Северной Каролине. На снимке маленькая девочка с хитрым выражением лица смотрит в камеру на фоне пожара.
Ранее пожар произошел в строящемся здании в центре Москвы днем 5 августа. Сообщалось, что на улице Земляной Вал, дом 37, корпус 1, загорелись деревянные настилы на третьем этаже строения. Общая площадь возгорания составила 20 квадратных метров.
Позже главное управление МЧС России по Москве сообщило о ликвидации пожара.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: