Пожар на стройке возле метро "Курская" в центре Москвы потушен

14:27 (обновлено 05.08.2021 15:00)
Фото: Москва 24
Главное управление МЧС России по Москве сообщило о ликвидации пожара, который возник на стройке возле станции метро "Курская", передает ТАСС.
"В 14:03 пожар ликвидирован", – указали в пресс-службе ведомства.
В компании-застройщика ANT Development рассказали Агентству "Москва", что причиной пожара стало проведение сварочных работ. О пострадавших не сообщается.
Пожар произошел в строящемся здании в центре Москвы днем 5 августа. Сообщалось, что на улице Земляной Вал, дом 37, корпус 1, загорелись деревянные настилы на третьем этаже строения. Общая площадь возгорания составила 20 квадратных метров.
В районе места происшествия ограничивали движение трамваев № Б, 20 и 24. На данный момент оно восстановлено в полном объеме, передает Дептранс Москвы.
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