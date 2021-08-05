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Происшествия

14:27 (обновлено 05.08.2021 15:00)

Пожар на стройке возле метро "Курская" в центре Москвы потушен

происшествия пожар

Фото: Москва 24

Главное управление МЧС России по Москве сообщило о ликвидации пожара, который возник на стройке возле станции метро "Курская", передает ТАСС.

"В 14:03 пожар ликвидирован", – указали в пресс-службе ведомства.

В компании-застройщика ANT Development рассказали Агентству "Москва", что причиной пожара стало проведение сварочных работ. О пострадавших не сообщается.

Пожар произошел в строящемся здании в центре Москвы днем 5 августа. Сообщалось, что на улице Земляной Вал, дом 37, корпус 1, загорелись деревянные настилы на третьем этаже строения. Общая площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

В районе места происшествия ограничивали движение трамваев № Б, 20 и 24. На данный момент оно восстановлено в полном объеме, передает Дептранс Москвы.

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